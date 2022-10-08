Оценен ущерб от подрыва Крымского моста

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего в субботу, в 200-500 млн руб.

"ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", - сообщили РИА Новости в ВСС.

Напомним, главным следственным управлением Следственного комитета России в связи со случившимся на мосту возбуждено уголовное дело.