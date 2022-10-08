В офисе президента Украины оценили подрыв Крымского моста

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о повреждении Крымского моста.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", - написал в Twitter Подоляк, его цитирует РИА Новости.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, они не носят тяжёлого характера.