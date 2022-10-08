СКР начал расследование обстоятельств подрыва автомобиля на Крымском мосту

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту.

По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в сторону Крыма, сообщает СКР. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Сенатор Совфеда Александр Башкин заявил об отсутствии сомнений в том, что со стороны соответствующих российских ведомств – Минобороны и других – будет дан адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на "дерзкий удар" по Крымскому мосту.

"Нет сомнений том, что соответствующие ведомства – Минобороны и другие – дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар. Это очень серьезный вызов не только со стороны Украины, поскольку Киев без поручений Запада и консультаций с ним ничего более-менее заметного не делает. Это вызов и со стороны Запада", - сказал РИА Новости Башкин.

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов в разговоре с изданием сообщил, что "анонсируемый давно теракт на Крымской мосту – не просто вызов, а объявление войны без правил". И если Россия промолчит в ответ и не даст адекватного ответа, то подобные ситуации "будут множиться", считает депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с изданием отметил, что прогнозов по срокам восстановления моста пока нет.