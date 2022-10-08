08 Октября 2022
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Происшествия В России Крым
Фото: кадр видеозаписи

Одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале высказался о происшествии на Крымском мосту. В результате ЧП обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, загорелись цистерны с топливом.

Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав, говорит Аксенов. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График сообщат дополнительно. На подъезде к мосту разворачивают пункты питания и обогрева для водителей.

"Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Данная позиция согласована, в том числе, с правительством Севастополя и непосредственно губернатором города Михаилом Развожаевым. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы", - написал Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса – Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжёлого характера.

Теги: Крымский мост, дорога, Сергей Аксенов



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