До Крымского моста "дотянулись" "украинские вандалы", - глава парламента полуострова

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале высказался о возгорании цистерн на Крымском мосту.

"Украинские вандалы сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь, чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели. В этом – вся суть киевского режима и украинского государства", - написал Константинов.

В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжёлого характера.

"Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена. А тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем. Было очевидно, что агонизирующий киевский режим, как загнанный в угол зверь, опасен и способен в любой момент огрызнуться. Мы неоднократно говорили об этом. Спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов", - написал Константинов.