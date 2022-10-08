08 Октября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Беглова раскритиковали за безынициативность в принятии решения об отмене праздничных гуляний

После сообщений о решении Смольного отменить все новогодние праздничные мероприятия пользователи Сети упрекнули губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в безынициативности. Жители Северной столицы напомнили, что в других регионах аналогичные меры были анонсированы уже давно, а также подчеркнули, что петербургский градоначальник первым никогда не принимает важные решения.

На совещании Правительства Санкт-Петербурга было принято решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Об этом накануне, 7 октября, сообщил губернатор Александр Беглов, уточнив, что сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в городском бюджете особой статье.

Пользователи социальных сетей отреагировали на решение градоначальника очередной волной критики, напомнив, что аналогичное решение уже давно было принято руководителями других регионов страны. По мнению петербуржцев, в подобного рода вопросах Александр Дмитриевич никогда не проявляет инициативу, лишь повторяя уже постфактум действия своих коллег.

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Также люди выразили мнение, что петербургскому губернатору следовало бы отменить и финансирование фильма о самом себе, на создание которого из городского бюджета, как ранее писали СМИ, планируется направить более 3 миллионов рублей. Вспомнили петербуржцы и выделение из казны почти 7 млн на закупку новой дорогостоящей мебели для чиновников Смольного, хотя на этой графе расходов действительно можно было сэкономить.

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Некоторые пользователи выразили категоричное недоверие действующему градоначальнику даже на фоне принятого решения об отмене праздничных мероприятий, выразив мнение, что Беглов и его команда должны будут отчитаться о результатах проделанной работы.

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Напомним, как СМИ писали, традиционные новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге было решено отменить исключительно после массовой критики в адрес администрации города за нежелание следовать примеру других регионов, власти которых отказались от народных гуляний в пользу финансовой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. При этом ранее губернатор Беглов заявлял о нехватке средств на обеспечение мобилизованных петербуржцев необходимым снаряжением, предложив ответственность на горожан и бизнес вместо ограничения необязательных трат.

Теги: александр беглов, северная столица, смольный, новогодние мероприятия



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