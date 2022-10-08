Беглова раскритиковали за безынициативность в принятии решения об отмене праздничных гуляний

После сообщений о решении Смольного отменить все новогодние праздничные мероприятия пользователи Сети упрекнули губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в безынициативности. Жители Северной столицы напомнили, что в других регионах аналогичные меры были анонсированы уже давно, а также подчеркнули, что петербургский градоначальник первым никогда не принимает важные решения.

На совещании Правительства Санкт-Петербурга было принято решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Об этом накануне, 7 октября, сообщил губернатор Александр Беглов, уточнив, что сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в городском бюджете особой статье.

Пользователи социальных сетей отреагировали на решение градоначальника очередной волной критики, напомнив, что аналогичное решение уже давно было принято руководителями других регионов страны. По мнению петербуржцев, в подобного рода вопросах Александр Дмитриевич никогда не проявляет инициативу, лишь повторяя уже постфактум действия своих коллег.

Также люди выразили мнение, что петербургскому губернатору следовало бы отменить и финансирование фильма о самом себе, на создание которого из городского бюджета, как ранее писали СМИ, планируется направить более 3 миллионов рублей. Вспомнили петербуржцы и выделение из казны почти 7 млн на закупку новой дорогостоящей мебели для чиновников Смольного, хотя на этой графе расходов действительно можно было сэкономить.

Некоторые пользователи выразили категоричное недоверие действующему градоначальнику даже на фоне принятого решения об отмене праздничных мероприятий, выразив мнение, что Беглов и его команда должны будут отчитаться о результатах проделанной работы.

Напомним, как СМИ писали, традиционные новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге было решено отменить исключительно после массовой критики в адрес администрации города за нежелание следовать примеру других регионов, власти которых отказались от народных гуляний в пользу финансовой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. При этом ранее губернатор Беглов заявлял о нехватке средств на обеспечение мобилизованных петербуржцев необходимым снаряжением, предложив ответственность на горожан и бизнес вместо ограничения необязательных трат.