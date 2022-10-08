На Крымском мосту произошел подрыв автомобиля, - НАК

В Национальном антитеррористическом комитете высказались об аварии на Крымском мосту.

"На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы", - цитирует РИА Новости НАК.

Ранее советник главы Крыма Олег Корюков сообщил о том, что судоходные арки Крымского моста не повреждены.