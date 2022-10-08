08 Октября 2022
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Происшествия В России Крым
Фото: кадр видеозаписи

Судоходные арки Крымского моста не повреждены, - советник главы республики

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале высказался о возгорании цистерны на Крымском мосту.

"Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара. Все службы работают. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева", - написал Крючков.

Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия.

"Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", - написал Крючков.

Теги: Крымский мост, Олег Корюков



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