Судоходные арки Крымского моста не повреждены, - советник главы республики

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале высказался о возгорании цистерны на Крымском мосту.

"Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара. Все службы работают. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева", - написал Крючков.

Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия.

"Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", - написал Крючков.