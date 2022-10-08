Украинцы перебили последнюю ЛЭП, питавшую ЗАЭС. Атомная станция работает на дизель-генераторах

Запорожская АЭС ночью потеряла последнюю высоковольтную ЛЭП и теперь работает от дизель-генераторов.

По сообщению РИА Новости со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины - линия электропередач Днепровская, мощностью 750кВ.

Добавим, что Крым временно отрезан от "большой земли" в результате взрыва на мосту через Керченский пролив. Власти Крыма заверили, что полуостров обеспечен всем необходимым и имеет запас топлива и продовольствия.