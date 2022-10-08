08 Октября 2022
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Происшествия В России Крым
Фото: кадр видеозаписи

Поезд в огне. Движение через Крымский мост закрыто

Очевидцы сообщили о взрыве на Крымском мосту сегодня утром. Судя по видеозаписям с места ЧП, в огне поезд, ехавший через переправу, а также повреждено полотно автомобильной дороги.

Движение через мост перекрыто, готовится запуск понтонной переправы.

(2022)|Фото: кадр видеозаписи

ФГУП "Крымская железная дорога" в Telegram-канале сообщает, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. "В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на путях на железнодорожной части транспортном переходе через Керченский пролив", - говорится в сообщении. Локомотив и часть вагонов отцепили от горящего состава и вывели на станцию Керчь. Причины ЧП пока не установлены.

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Развитие сюжета:

Ранее 08.10.2022 09:00 Мск На Крымском мосту произошел подрыв автомобиля, - НАК
Ранее 08.10.2022 08:50 Мск Судоходные арки Крымского моста не повреждены, - советник главы республики


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