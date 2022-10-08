МИД РФ: санкциями Евросоюз наносит наибольший ущерб развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие ЕС очередного антироссийского санкционного пакета заявив, что санкциями Евросоюз наносит наибольший ущерб развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, передает корреспондент Накануне.RU.

Она заявила, что это решение подтверждает сознательный курс Евросоюза на продолжение дестабилизации международных энергетических и продовольственных рынков, провоцирование дальнейшего роста цен на энергоносители и продукты питания и их дефицита в отдельных наиболее уязвимых регионах.

"Российские экспортеры удобрений и зерна по-прежнему сталкиваются со значительными проблемами, обусловленными действием антироссийских ограничений. На этом фоне руководство Евросоюза продолжает дезинформационную кампанию, основанную на лживых утверждениях о том, что текущие сложности в плане обеспечения глобальной продовольственной и энергетической безопасности являются не следствием санкций ЕС, а результатом проводимой Россией специальной военной операции. В этот раз в Брюсселе основной упор сделали на создании дополнительных барьеров для нефтяного экспорта из России. Цель – в принудительном порядке ограничить цены на российские нефть и нефтепродукты. Евросоюз откровенно – причем уже не только де-факто, но и де-юре – признает, что принимает свои ключевые решения не самостоятельно, а по указке США 🇺🇸 Ни реальные интересы других государств, о которых западники так пекутся на словах, ни даже элементарные законы функционирования рыночной экономики при этом в Вашингтоне и Брюсселе учитывать не собираются", - заявила Захарова.