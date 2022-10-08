08 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Минобороны назвали решение регионов РФ об отмене новогодних праздников "преждевременным и ненужным"

В Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку "мобилизованных граждан", передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель Министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин выразил признательность за поддержку, однако отметил, что в ней нет необходимости.

"Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных Сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет. Вооруженные Силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения Специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан. Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил, считаю преждевременными и ненужными", - заявил он.

Ранее решение отказаться от новогодних гуляний приняли в Калуге. Глава города Дмитрий Денисов заявил, что "мужчины должны быть достойно экипированы — лучше, чем предполагает стандартное обеспечение", потому он принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города, проведение фейерверков, концертов и массовых гуляний, а направить все свободные средства на поддержку мобилизованных калужан.

В Нижнем Новгороде отменены все массовые гуляния на Новый год. Глава города Юрий Шалабаев заявил, что изначально все эти мероприятия были в планах, но потом ситуация изменилась, средства будут направлены на льготы для семей нижегородцев, призванных в армию в рамках частичной мобилизацией: это оплата за детские сады, за питание в школах, за продленку и дополнительное образование.

В Санкт-Петербурге отменены новогодние и рождественские мероприятия. В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня "Рождественская звезда", а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" в городском календаре сохраняются.

Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт‑Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных. В Петербурге мобилизованные получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, добровольцы - 300 тысяч.

В Ленинградской области отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы. Об этом 7 октября объявил губернатор региона Александр Дрозденко. Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей. Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской областей.

В Ялте отменен салют и световые инсталляции к празднованию Нового года. Аналогичные решения были приняты и в Тобольске - мэр города Максим Афанасьев предложил сократить расходы. Тобольск отказывается от фейерверка, а вместо традиционного концерта для почетных и заслуженных граждан будут проведены благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих. Крое того, в этом году в мэрии отказались от покупки новой иллюминации на городские улицы, все существующие украшения находятся в хорошем состоянии.

Теги: Новый год, экономия, спецоперация, мобилизация, Миноборонф РФ



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