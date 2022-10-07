Россия может провести свое расследование взрывов на "Северных потоках"

08 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Россия может провести свое расследование взрывов на "Северных потоках"

Нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к проводимому Данией расследованию подрывает достоверность его будущих результатов. Об этом в интервью Датскому радио заявил посол РФ в королевстве Владимир Барбин. Слова посла публикует МИД РФ в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, посол подчеркнул, что была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу.

Барбин отметил, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов".

В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия.

Также сказано, что российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений.

Напомним, власти Швеции заявили о завершении расследования взрывов на газопроводах системы "Северный поток" и сняли ограничения на движение морских судов в районе, где произошли утечки. Речь о тех повреждениях, которые находятся в исключительной экономической зоне Швеции (а были еще утечки в Дании).

Расследование происхождения двух утечек на газопроводе "усилило подозрения в том, что они были результатом саботажа.

Ранее российские власти сообщили, что по дипломатическим каналам им дали понять: пока Москва не будет привлекаться для расследования взрывов на газопроводе.

Теги: северный поток, расследование, швеция, диверсия, дания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети