Россия может провести свое расследование взрывов на "Северных потоках"

Нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к проводимому Данией расследованию подрывает достоверность его будущих результатов. Об этом в интервью Датскому радио заявил посол РФ в королевстве Владимир Барбин. Слова посла публикует МИД РФ в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, посол подчеркнул, что была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу.

Барбин отметил, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов".

В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия.

Также сказано, что российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений.

Напомним, власти Швеции заявили о завершении расследования взрывов на газопроводах системы "Северный поток" и сняли ограничения на движение морских судов в районе, где произошли утечки. Речь о тех повреждениях, которые находятся в исключительной экономической зоне Швеции (а были еще утечки в Дании).

Расследование происхождения двух утечек на газопроводе "усилило подозрения в том, что они были результатом саботажа.

Ранее российские власти сообщили, что по дипломатическим каналам им дали понять: пока Москва не будет привлекаться для расследования взрывов на газопроводе.