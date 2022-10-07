07 Октября 2022
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Зеленский пошел на попятную: заявил, что его слова о превентивном ударе по России "не так поняли"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны.

"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они покинули [Запорожскую] атомную электростанцию", - приводит его слова ТАСС.

Зеленский утверждал, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания "в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя это заявление, отметил, что таким образом президент Украины втягивает страны Запада в ядерную риторику и толкает весь мир к апокалипсису. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что заявление Зеленского о превентивном ударе по РФ является подтверждением исходящих от Киева угроз и необходимости специальной военной операции.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ядерная война неприемлема и немыслима. Все ядерные державы должны подтвердить приверженность неприменению ядерного оружия.

Правда, Зеленский не заявил, что по России нужно нанести именной ядерный удар. Но о превентивных ударах он сказал дважды. Позиция ООН заключается в неприемлемости даже самой дискуссии о ядерном конфликте. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Теги: Владимир Зеленский, превентивный удар, спецоперация



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