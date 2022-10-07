Песков заявил, что слова Зеленского о превентивных ударах по России показывают правоту Путина о СВО

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России в очередной раз подчеркивает правоту решения российского лидера Владимира Путина о проведении СВО. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно, мимо [такого заявления] пройти мы не можем, и мы, главное, призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо, потому что с точки зрения симптоматики это очень опасное заявление, очень опасное", - приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что фактически президент Украины призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар по России. Он сказал, что это "совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными, непоправимыми ошибками, что лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции".

Песков также заявил, что Россия сожалеет, что Запад не приструнил Зеленского после такого высказывания.

"Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить такой тон Зеленского, мы слышали и в ООН, и так далее. Но, к нашему сожалению, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", - заключил он.

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя это заявление, отметил, что таким образом президент Украины втягивает страны Запада в ядерную риторику и толкает весь мир к апокалипсису. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что заявление Зеленского о превентивном ударе по РФ является подтверждением исходящих от Киева угроз и необходимости специальной военной операции.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ядерная война неприемлема и немыслима. Все ядерные державы должны подтвердить приверженность неприменению ядерного оружия.

Правда, Зеленский не заявил, что по России нужно нанести именной ядерный удар. Но о превентивных ударах он сказал дважды. Позиция ООН заключается в неприемлемости даже самой дискуссии о ядерном конфликте. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.