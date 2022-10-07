07 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Минюст России исключил из списка иноагентов пермского политолога

Минюст России исключил из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента пермского политолога Виталия Ковина и журналиста Владимира Воронова. Об этом говорится на айте минюста РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Ковин Виталий Сергеевич и Воронов Владимир Владимирович", - говорится в сообщении.

Ковин и Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.

Теги: Виталий Ковин, Владимир Воронов, минюст РФ, иноагенты



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