Минюст России исключил из списка иноагентов пермского политолога

Минюст России исключил из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента пермского политолога Виталия Ковина и журналиста Владимира Воронова. Об этом говорится на айте минюста РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Ковин Виталий Сергеевич и Воронов Владимир Владимирович", - говорится в сообщении.

Ковин и Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.