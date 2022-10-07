07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Массовая критика заставила Беглова отказаться от гуляний на Новый год

В Санкт-Петербурге отменят традиционные новогодние и рождественские мероприятия, сообщил Смольный. Сэкономленные средства пойдут на оснащение участников СВО на Украине. Решение принято после массовой критики администрации города за нежелание следовать примеру других регионов, отказавшихся от народных гуляний ради поддержки бойцов и их семей.

Как отмечает губернатор Александр Беглов, отмена коснулась всех мероприятий, за исключением детских утренников. Об этом глава города сообщил в официальном аккаунте «Телеграм». По словам градоначальника, сэкономленные средства пойдут на покупку допснаряжения и оснащения для участников специальной военной операции на Украине.

«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», - рассказал Беглов.

До губернатора Санкт-Петербург аналогичные объявления сделали главы других российских регионов – Новосибирской, Ленинградской областей, Череповца и Калуги. Главы субъектов РФ подчеркнули, что в настоящее время важнее снарядить россиян для участия в СВО, чем проводить увеселительные мероприятия.

Решение отменить новогодние праздники ради поддержки мобилизованных и добровольцев было принято Бегловым после массовой критики со стороны СМИ и жителей Петербурга. В текущем году на оформление города к Новому году планировалось выделить 600 миллионов рублей, что значительно выше, чем в предыдущие годы. К примеру, в прошлом сезоне масштабная замена новогоднего убранства обошлась бюджету в 480 миллионов рублей, а в пандемийный 2020 год было решено ограничиться 182 миллионами.

При этом ранее губернатор Беглов признал нехватку средств на обеспечение мобилизованных необходимым снаряжением, однако вместо ограничения необязательных трат переложил эту ответственность на горожан.

«Мы сейчас открываем специальный счет для оказания поддержки нашим воинам, которые пойдут служить, - заявил губернатор Беглов во время эфира на канале «78» 29 сентября. - Естественно, я бы хотел обратиться и к бизнесу, и ко всем гражданам [с просьбой] передать средства, чтобы закупить необходимое оборудование, снаряжение и многое-многое другое».

Нежелание Смольного урезать траты ради поддержки мобилизованных и добровольцев вызывало удивление у жителей Петербурга. Горожане отмечали нерациональность расходов городской администрации, припоминая в том числе и затраты на фильм о губернаторе Беглове, и миллионы на обновление кабинетов чиновников.

(2022)|Фото: https://www.fontanka.ru/2022/10/07/71715938/all.comments.html/

«Сейчас Петербургу нужно экономить, иначе получится пир во время чумы. Этого не понимать может только очень неумный человек», - писали горожане.

Ранее сообщалось, что в правительстве Петербурга могут пройти новогодние закрытые мероприятия для высших чиновников города. Отмечалось, что на организацию планируется потратить от 16 до 27 миллионов рублей.

Теги: беглов, новый год, сво



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