В Югре ветеранам боевых действий частично возместят расходы на газификацию жилья

В Югре приняли решение о частичном возмещении расходов на оплату газификации жилых домов или квартир неработающим ветеранам боевых действий. Об этом сообщил председатель думы Югры Борис Хохряков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма возмещения расходов на оплату газификации жилых домов или квартир составит до 70% от понесенный расходов неработающими ветеранами боевых действий.

"В Югре в настоящее время проживает около 100 ветеранов боевых действий, являющихся собственниками домов или квартир, которым будет предоставляться такая льгота", - сообщил Хохряков.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.