07 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале осудили директора строительной компании за хищение 39 млн рублей при реконструкция биатлонного комплекса

В Челябинской области суд приговорил директора ООО "Стройтранссоюз" к 4 годам в колонии общего режима за мошенничество при строительстве биатлонного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый воспользовался отсутствием надлежащего контроля со стороны директора спортшколы имени Ишмуратовой и вносил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения как об объемах и видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования на объекте, так и о стоимости затрат на их выполнение и поставку.

В результате обвиняемый похитил более 39 млн руб.

Теги: Лыжно-биатлонный комплекс, строительство, стройка, реконструкция, суд, хищение, мошенничество,



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