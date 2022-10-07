07 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Число екатеринбуржцев вырастет до 2 000 000 уже к 2045 году

К 2045 году количество жителей Екатеринбурга вырастет до 2 млн человек, сообщается в концепции территориального развития, подготовленного мэрией.

Согласно документу, чтобы обеспечить жильем всех будущих горожан, уже в следующие три года Екатеринбургу необходимо возвести 50 млн кв.м. жилплощади. В это же время, не стоит забывать и о зеленых зонах, которые необходимо увеличить и присвоить им статус особо охраняемых территорий.

Концепция является основой для разработки нового Генплана Екатеринбурга и будет представлена 18 октября вице-мэром Рустамом Галямовым. В ней выделено три главных направления:

  • жилищно-гражданское обеспечение – жилые зоны, а также обеспеченность сервисной инфраструктурой;
  • развитие мест приложения труда – где и в каких сферах деятельности горожане смогут работать;
  • повышение экологической устойчивости – где и какие будут созданы условия для повышения качества среды и отдыха гостей и жителей уральской столицы.

Помимо этого в документе рассматриваются вопросы развития транспортной и инженерной инфраструктур, а также идентичности Екатеринбурга для повышения его привлекательности в глазах жителей и туристов.

Теги: население, Екатеринбург, территориальная концепция



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