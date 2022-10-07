Генпрокуратура Белоруссии потребовала арестовывать возможных виновников роста цен

Генпрокуратура Белоруссии распорядилась незамедлительно начинать расследования необоснованного роста цен. Для своевременного и качественного исполнения поручения президента страны Александра Лукашенко, вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании в органах прокуратуры поставлены на особый контроль.

Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения законодательства, повлекшего необоснованный рост цен, задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. На местах предстоит анализировать информацию о возможном росте цен.

Напомним, ранее президент Белоруссии запретил ценам расти.

"С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И, не дай Бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - сказал Лукашенко.