У клиентов Сбербанка за рубежом начались сбои в работе приложения и сайта

Пользователи приложения и сайта Сбербанка, находящиеся за границей, начали жаловаться на проблемы с доступом к сервисам.

В Сбере подтвердили, что у клиентов, находящихся за рубежом, могут быть проблемы.

"Сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк Онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - цитирует РБК сообщение пресс-службы банка.