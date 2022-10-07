07 Октября 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

У клиентов Сбербанка за рубежом начались сбои в работе приложения и сайта

Пользователи приложения и сайта Сбербанка, находящиеся за границей, начали жаловаться на проблемы с доступом к сервисам.

В Сбере подтвердили, что у клиентов, находящихся за рубежом, могут быть проблемы.

"Сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк Онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - цитирует РБК сообщение пресс-службы банка.

Теги: сбербанк, сбой, приложение



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