В Югорске многодетная мать больше суток держала дочь в туалете без света, еды и воды

В Югорске многодетная мать 1989 года рождения, состоящая на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, больше суток держала свою десятилетнюю дочь взаперти, в туалете, выключив свет и лишив ее еды и воды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Югре.

История о жестком обращении матери с собственной дочерью всплыла после того, как 10-летняя школьница в один из дней пришла на занятия с поцарапанной головой. На вопрос учителя ответила, что ее поцарапали кошки. Преподаватель не поверила и вызвала инспектора по делам несовершеннолетних. Девочка была отправлена в больницу, где врачи зафиксировали телесные повреждения.

"В дальнейшем несовершеннолетняя рассказала полицейским при каких обстоятельствах получила ссадины. Установлено, что многодетная женщина 1989 года рождения, состоящая на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неоднократно совершала противоправные действия в отношении своей дочери", - говорится в сообщении.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до трех лет.