07 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Из Челябинска депортировали экстремиста, находившегося в международном розыске

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали иностранного гражданина, который является приверженцем международной террористической организации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, иностранец был задержан в результате совместных мероприятий с отделом НЦБ Интерпола регионального полицейского главка. Он скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ.

По решению суда мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Он был выдворен за пределы Российской Федерации и арестован на родине.

Теги: экстремист, ФСБ, депортация,



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