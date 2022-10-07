Из Челябинска депортировали экстремиста, находившегося в международном розыске

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали иностранного гражданина, который является приверженцем международной террористической организации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, иностранец был задержан в результате совместных мероприятий с отделом НЦБ Интерпола регионального полицейского главка. Он скрывался в России от уголовного преследования своего родного государства за организацию преступного и экстремистского сообществ.

По решению суда мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Он был выдворен за пределы Российской Федерации и арестован на родине.