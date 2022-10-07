07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России В бывшем СССР
Фото: Life.ru

Лукашенко подарил Путину на юбилей "Беларусь"

Лидеры стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит содружества, привезли с собой подарки для Владимира Путина, который сегодня отмечает 70-летний юбилей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез сертификат на трактор "Беларусь". Он заявил, что "сам таким пользуется".

"Такой, каким я сам пользуюсь — самый лучший. Я ему предложу одну насадку — сеялку. Будем сеять хлеб, вырастим и Европе (отправим), чтоб не голодали, чтоб не воровали у Украины хлеб, а везли в бедные страны", - рассказал Лукашенко.

Подарок на юбилей Путину.(2022)|Фото: Life.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил Путину гигантские пирамиды из арбузов и дынь – фруктово-ягодные композиции высотой в несколько метров расположили на одной из террас комплекса "Константиновский дворец" в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подарил президенту открытку.

Теги: владимир путин, юбилей, подарки, александр лукашенко



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