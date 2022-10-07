Белоруссия и Россия придумают ответ на угрозу появления ядерного оружия в Польше

Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после приезда на неформальный саммит глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Один из вопросов президенту касался обеспечения безопасности западных границ Союзного государства Беларуси и России в складывающейся международной обстановке.

"Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально", - цитирует Лукашенко БелТА.