Новый командующий Черноморским флотом поклялся повысить боеготовность подразделения ВМФ

07 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Крым
Фото: НВУНЦ ВМФ

Новый командующий Черноморским флотом поклялся повысить боеготовность подразделения ВМФ

В Севастополе прошла церемония вручения штандарта новому командующему Черноморским флотом РФ Виктору Соколову.

"Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и поклялся повысить боеготовность флота", - сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

О назначении Соколова стало известно еще в середине августа, тогда официальных сообщений по этому поводу не было, сам Соколов говорил, что занимает пост с приставкой врио.

Ранее вице-адмирал занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

"Идет планомерное наращивание качественного и количественного состава. Одной из главных задач стало наращивание боевого потенциала флота. В соответствии с планом деятельности, в этом году запланирована поставка 12 кораблей и судов, 21 единица специальной техники – и авиационная, и сухопутная техника", - говорил Соколов в августе.

По его словам, ЧФ успешно выполняет все задачи, поставленные ему в рамках специальной военной операции: "Черноморский флот участвует в специальной военной операции, успешно выполняет все поставленные задачи".

Соколов сменил на посту командующего Черноморским флотом Игоря Осипова. Сообщалось, что тот был отстранен от должности указом Владимира Путина. Осипов командовал Черноморским флотом с мая 2019 года.

Информации о снятии адмирала с поста предшествовали два серьезных инцидента. 31 июля, в День ВМФ, БПЛА со взрывчаткой атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Пострадали шесть человек. В апреле был потерян ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота.

Теги: виктор соколов, черноморский флот, вмф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети