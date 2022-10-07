Новый командующий Черноморским флотом поклялся повысить боеготовность подразделения ВМФ

В Севастополе прошла церемония вручения штандарта новому командующему Черноморским флотом РФ Виктору Соколову.

"Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и поклялся повысить боеготовность флота", - сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

О назначении Соколова стало известно еще в середине августа, тогда официальных сообщений по этому поводу не было, сам Соколов говорил, что занимает пост с приставкой врио.

Ранее вице-адмирал занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

"Идет планомерное наращивание качественного и количественного состава. Одной из главных задач стало наращивание боевого потенциала флота. В соответствии с планом деятельности, в этом году запланирована поставка 12 кораблей и судов, 21 единица специальной техники – и авиационная, и сухопутная техника", - говорил Соколов в августе.

По его словам, ЧФ успешно выполняет все задачи, поставленные ему в рамках специальной военной операции: "Черноморский флот участвует в специальной военной операции, успешно выполняет все поставленные задачи".

Соколов сменил на посту командующего Черноморским флотом Игоря Осипова. Сообщалось, что тот был отстранен от должности указом Владимира Путина. Осипов командовал Черноморским флотом с мая 2019 года.

Информации о снятии адмирала с поста предшествовали два серьезных инцидента. 31 июля, в День ВМФ, БПЛА со взрывчаткой атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Пострадали шесть человек. В апреле был потерян ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота.