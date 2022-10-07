Рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки с "препаратами"

Российский рэпер Паша Техник (38 лет, настоящее имя Павел Ивлев) находится в коме, его госпитализировали после потери сознания и начала судорог. Сейчас он в Боткинской больнице, сообщают Telegram-каналы.

О случившемся с рэпером рассказала его бывшая жена. По ее словам, Паше Технику стало плохо во время домашней вечеринки, на которой употребляли сильнодействующие лекарственные и наркотические препараты, такие как кодеин, бутират и ксанакс. По данным женщины, ранее у музыканта диагностировали эпилепсию, за месяц у Техника было три приступа.