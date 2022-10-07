07 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области задержали "черных лесорубов" за вырубку деревьев на 6 млн рублей

В Челябинской области сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев на 6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию сообщили, что на участке Травниковского лесничества подрядная организация, имеющая разрешение на рубку, излишне вырубила 128 деревьев сосны. Причиненный ущерб составил почти 6 млн рублей. Установлено, что директор подрядной организации, у которого есть в собственности пилорама, введя в заблуждение рабочих, распорядился вырубить деревья сосны объемом 184, 5 куб. метра, распилив их в дальнейшем на доски, которые продал.

Полицейские на месте распиловки древесины изъяли грузовой автомобиль "Урал", на котором вывозились незаконно вырубленные сосны.

Также полицейские совместно с представителями УФСБ на территорию Бишкильского лесничества задержали четверых работников этой же подрядной организации, которые осуществили незаконную рубку сосны в количестве 40 деревьев, причинив ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Теги: вырубка, деревья, уголовное дело,



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