07 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле трамвай сбил 15-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадала школьница.
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Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД, все случилось сегодня утром: водитель трамвайного вагона, 43-летняя женщина, при отъезде от остановки "Пр. Вагоностроителей" наехала на несовершеннолетнего пешехода, перебегающего через трамвайные пути. Пострадала 15-летняя девочка, которая получила ушиб ноги. После осмотра врачами школьница была отпущена домой, ей назначено амбулаторное лечение.

Как выяснили в Госавтоинспекции, трамвай следовал по маршруту №17 "УВЗ – ГГМ". В салоне находились 20 пассажиров, никто из них травм не получил. Вагоновожатая имеет стаж вождения два года, за нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности не привлекалась.

Водитель была освидетельствована на состояние опьянения, оказалось, что она трезва. Женщина пояснила, что начала движение от остановки, и в этот момент на трамвайные пути выбежал ребенок.

Родители девочки рассказали сотрудникам полиции, что дочь каждое утро ездит на трамвае в школу. В этот день она опаздывала, и, увидев трамвай на противоположной стороне, побежала к нему через проезжую часть. Транспорт начал движение и наехал на школьницу, которая находилась на трамвайных путях.

Представители ГИБДД провели осмотр места происшествия, составили процессуальные документы и опросили очевидцев. В ближайшие дни они намерены посетить школу, где обучается пострадавший ребенок, чтобы проверить, как там преподают правила дорожного движения.

Теги: школьница, трамвай, ГИБДД, Нижний Тагил



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