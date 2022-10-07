Губернатор Калужской области высказался о взрыве беспилотника на военном аэродроме

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале высказался о взрыве беспилотника на расположенном в регионе военном аэродроме.

"Сегодня на военном аэродроме "Шайковка" на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет", - написал Шапша.

На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося.