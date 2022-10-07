07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: скриншот с видео Игоря Гуляева

Сообщение о мобилизации внука Пугачевой оказалось фейком

Сообщение о мобилизации 31-летнего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова оказалось фейком. Информацию опроверг представитель артиста, а также Московский губернский театр, в спектакле которого занят Пресняков.

В пресс-службе театра отметили, что Никита Пресняков играет в одном спектакле, который в последний раз показывали 22 сентября.

Информацию о мобилизации Преснякова прямо с репетиции в театре распространил "Пятый канал" (входит в Национальную медиагруппу), сейчас на его сайте сообщение недоступно. На сайте канала значительное количество новостей о Пугачевой, в том числе явно недостоверные. Например, о том, что Пугачева назвала рабами своих поклонников, хотя из ее поста в соцсетях известно, что артистка как раз обращалась к тем, кто ее ненавидит (к такой категории едва ли можно отнести поклонников).  

Теги: фейк, мобилизация, алла пугачева, никита пресняков



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