В Челябинске началось строительство ФОКа по тхэквондо за 112 млн рублей

В Челябинске началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Контракт стоимостью почти 112,5 млн рублей заключен с компанией ПСК "Свод". Она должна построить трехэтажное здание до октября 2023 года. В здании разместят просторные залы для тренировок и соревнований, конференц-зал, помещения для индивидуальных занятий, инвентарные комнаты, санузлы, душевые, раздевалки и другие необходимые помещения.

ФОК построят на улице Молодогвардейцев. Для этого в сквере снесут 60 деревьев, 28 из которых ослабленные и угнетенные. После завершения строительства будет проведено благоустройство территории и компенсационное озеленение крупномерными саженцами лиственных деревьев, кустарников и посевным газоном на площади почти 2,7 тысяч кв.м.