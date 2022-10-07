В Югру поступили первые 48 тысяч специальных насадок для назальной вакцинации от ковида

В Югру на региональный аптечный склад поступили 48 000 специальных распыляющих насадок для назальной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. О этом в своем telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Они уже распределены в поликлиники Нижневартовска и Сургута. До 12 октября будут доставлены во все медорганизации округа. Вакцинация будет проводиться вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). В методических рекомендациях по вакцинопрофилактике Минздрава РФ предусмотрена возможность интраназального введения этой вакцины", - говорится в сообщении.

Первым югорчанам уже поставили прививки назальным способом в городской поликлинике Нижневартовска.