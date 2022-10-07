И хватит на этом. В Екатеринбурге сняли баннер с поздравлениями Путина всего через несколько часов

Екатеринбург хватило всего на несколько часов поздравлений главы государства Владимира Путина с днем рождения. Поздравительный баннер, который заметили горожане на Макаровском мосту утром, сняли еще до 10 утра. Видео опубликовал "4 канал".

"Все, снимают. Вот так вот поздравляли президента с днем рождения. Все труды насмарку", - говорит автор видео.

Напомним, что сегодня президенту России исполняется 70 лет. Юбиляра поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив заслуги главы государства перед страной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже поздравил Путина, заявив, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с главой России.