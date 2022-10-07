В Госдуме указали на "политический шлейф" решения о лауреатах Нобелевской премии мира

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов полагает, что политический шлейф был первичен при принятии решения о лауреатах Нобелевской премии мира за 2022 г.

"Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", - сказал РИА Новости Морозов.

По его словам, данное решение "выглядят, как военная операция".

"Когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьём по России, Украине и Белоруссии", - отметил он.

Напомним, Нобелевская премия мира за 2022 г. вручена трем лауреатам из России, Белоруссии и Украины. Это одно физическое лицо – глава белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, а также два НКО: украинский Центр гражданских свобод и российский правозащитный центр "Мемориал" (признан НКО-иноагентом, Верховный суд в прошлом году принял решение о его ликвидации).