Ленобласть отменила новогодние гуляния ради поддержки участников СВО. Беглов не спешит следовать примеру

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил об отмене праздничных мероприятий в регионе ради поддержки мобилизованных граждан. Аналогичное решение приняли и в других российских субъектах. Тем временем в Санкт-Петербурге не спешат с корректировкой бюджетных трат в соответствии с реалиями времени и пожеланиями самих горожан.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил все развлекательные мероприятия в регионе, включая новогодние корпоративы. Исключения сделаны лишь для детских новогодних праздников. По мнению правительства Ленобласти, в условиях спецоперации следует перенаправить финансы на помощь мобилизованным и их близким.

«Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей. Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области», — сказано в сообщении пресс-службы региона.

«Неуместно!»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посчитал неуместным запуск фейерверков в честь 85-летия региона, перенеся праздничное мероприятие на время, когда украинские военные оставят Донбасс.

«Что касается фейерверка, все-таки салют — это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод», - подчеркнул Травников.

Глава Калуги Дмитрий Денисов принял решение о дополнительной поддержке земляков, отправленных в зону СВО. Денисов подчеркнул, что мужчины региона «должны быть достойно экипированы — лучше, чем предполагает стандартное обеспечение».

«Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», - подчеркнул Дмитрий Денисов.

Мэр Череповца Вадим Германов заявил об отказе от закупки новых новогодних украшений, а также проведения больших концертов в Ледовом дворце и запуска салюта в честь Дня города. Сэкономленные средства направят на дополнительное оснащение бойцов в полевых условиях.

«Квадрокоптеры, бинокли, тепловизоры, рюкзаки – далеко не полный перечень того, что мы отправим. Кроме технических средств, в него вошли рюкзаки, бензопилы, туристические топорики, печки на дровах и бензогенераторы. Всё необходимое вооружение и обмундирование у мобилизованных есть. Сейчас наша цель – обеспечить их инструментами для жизни в полевых условиях. И эту задачу Череповец будет выполнять», — подчеркнул Германов.

«Прагматизм» по-бегловски

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов также призывал правительство города пересмотреть бюджетные издержки, учитывая новые реалии. Губернатор подчеркнул, что к расходованию средств следуют подходить более серьезно.

«Сегодня нужно каждый рубль экономить. "Хотелки" должны быть убраны. Чистый прагматизм. <...> Только так можно выжить в сегодняшних условиях», - заявил Беглов 4 октября.

Однако пока что неясно, какие изменения имел ввиду Александр Беглов, так как пока о пересмотре городских затрат не сообщалось. Известно, что предстоящие праздники потребуют более крупных вложений, нежели в прошлом году. На оформление Северной столицы к Новому году выделят 600 миллионов рублей, хотя годом ранее уже была проведена масштабная замена украшений за 480 миллионов рублей. Для сравнения - в 2020 году на новогоднее убранство ушло всего 182 миллиона.

Кроме того, правительство Петербурга не намерено пересматривать и затраты, обеспечивающие комфорт чиновников. В текущем году на то, чтобы «освежить» интерьеры Смольного, уйдут миллионы. На новую мебель городские власти планируют выделить почти 7 миллионов рублей. Журналисты обратили внимание, что рыночная цена мебели расходится с заявленной Смольным до 10 раз. Кроме того, на сайте госзакупок появился тендер на закупку дорогостоящих картин. Три произведения с видами Петербурга обойдутся городу почти в 2,5 миллиона рублей.

Куда идут налоги горожан

Петербуржцы удивлены распределением бюджетных средств и предлагают потратить деньги на дополнительное оснащение бойцов. Горожане напоминают, что губернатор Беглов и сам призывал жертвовать средства на снаряжение, признавая таким образом нехватку финансов.

«Мы сейчас открываем специальный счет для оказания поддержки нашим воинам, которые пойдут служить, - заявил губернатор Беглов во время эфира на канале «78» 29 сентября. - Естественно, я бы хотел обратиться и к бизнесу, и ко всем гражданам [с просьбой] передать средства, чтобы закупить необходимое оборудование, снаряжение и многое-многое другое».

Масштабные проекты с «неочевидным» эффектом нужно свернуть

В экспертном сообществе уверены, что сокращать траты бюджета в текущих условиях необходимо. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров обратил внимание на необязательные расходы, которые следует урезать в первую очередь.

«Те масштабные мегапроекты, у которых неочевидны экономический и социальный эффекты, должны быть свернуты», - приводит «Коммерсант» мнение Михаила Бурмистрова.

Политолог Константин Долгов подсчитал, что на 600 миллионов рублей, отведенных на праздничное оформление Санкт-Петербурга к Новому году, можно закупить тысячи БПЛА для СВО.

«Если не ошибаюсь, за эти деньги можно было купить примерно две тысячи беспилотников Mavic 3 для фронта», - отметил Долгов.

Ранее сообщалось, что Смольный ограничился минимальной поддержкой семей мобилизованных петербуржцев. Многие меры отчасти уже субсидируются, а другие не требуют никаких вложений, кроме организационных.