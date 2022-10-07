Прокуратура закрыла уголовное дело об отказе подписать повестку о мобилизации в Пензе

В Пензе по решению прокуратуры отменено постановление СКР о возбуждении уголовного дела об уклонении от мобилизации.

Речь о местном 32-летнем жителе, который отказался расписаться в получении повестки о мобилизации из военкомата. СКР завел на него уголовное дело по статье 328 УК РФ. Но и адвокаты мужчины указали на несоответствие произошедшего и содержания уголовной статьи. 328 статья предусматривает наказание для уклонистов от срочной службы по призыву – мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. К условиям мобилизации и людям вне указанного возраста статья не относится.

"Прокуратура Пензенской области [почитала Пленум Верховного суда и] признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причинённого 48-часовым задержанием, - рассказал в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. - СКР намерен обжаловать и настаивать на повторном возбуждении (но вряд ли)".

Сегодня об этой же статье УК рассказывал и сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что военкоматы не могут предупреждать подлежащих мобилизации уголовной ответственностью по 328 статье, поскольку она на них не распространяется.