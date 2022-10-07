07 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: wikipedia.org

Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны, - Илон Маск

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск пояснил в соцсети Twitter свою позицию по российско-украинскому конфликту.

Украинское издание Kyiv Post предложило Маску перестать "изображать из себя эксперта по Украине". Также журналисты заявили, что бизнесмен "перестарался". Тот ответил: "Я являюсь большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".

Ранее Маск предложил план мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной из четырех пунктов: на территориях, присоединенных к РФ, снова проводятся референдумы – под эгидой ООН. Если люди не захотят выбрать Россию – она это примет; Крым останется в составе РФ, так как передать его Украине было "ошибкой Хрущева"; Крым будет обеспечен водой из Днепра по Северо-крымскому каналу; Украина сохранит нейтралитет и не вступит в НАТО.

Также Маск ссылался на данные выборов на Украине в 2012 году, когда победу одержала пророссийская "Партия регионов". Маск отметил, что, безусловно, большая часть Украины не хочет быть в составе России, но ряд восточных регионов – хочет.

Теги: илон маск, украина, конфликт



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