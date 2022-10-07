07 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Брали только сигареты: на Среднем Урале судят банду налетчиков на магазины

Свердловские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении группы похитителей сигарет.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, на скамье подсудимых оказались восемь уроженцев одной из среднеазиатских республик. Их обвиняют в тайном хищении имущества из розничных торговых точек Среднего Урала.

По данным полковника Горелых, в период с августа по октябрь 2021 года участники группы совершили по меньшей мере 23 кражи сигарет из продовольственных магазинов. Совокупный ущерб, причиненный предпринимателям, составил 2,5 млн рублей. География противоправной деятельности включала в себя Невьянский, Зареченский, Богдановичский, Нижнесергинский Первоуральский и Нижнетагильский городские округа. Злоумышленники умышленно выбирали небольшие населенные пункты из расчета на то, что в сельской местности меньше камер уличного наблюдения и тревожные службы, прежде всего сотрудники ЧОП, не так оперативно добираются до места происшествия, как в больших городах. Проживали все подозреваемые в Екатеринбурге и в область выезжали только для совершения очередного налета.

Хищение сигарет в одной из розничных торговых точек Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

"Действовала группа всегда по одному сценарию: злоумышленники заранее выбирали торговую точку, а затем в период с 00:00 до 04:00 подъезжали к закрытому на ночь магазину, разбивали стеклопакет входной группы камнями или просто дергали с силой за ручку, вырывали замок, после чего проникали внутрь и из боксов над кассами похищали табачную продукцию. Каких-либо предпочтений злоумышленники не имели, брали все подряд, грузили похищенное в продуктовые корзины и скрывались с места происшествия на автомобиле, который парковали неподалеку. В среднем один такой налет длился всего две-четыре минуты. Ущерб пострадавшие индивидуальные предприниматели, как правило, оценивали на сумму порядка 100 тысяч рублей. Похищенное позже участники группы сбывали в Екатеринбурге на территории рыночного комплекса "Таганский ряд" своим же соотечественникам, а выручку делили поровну.

Оперативным сопровождением уголовного дела занимались сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального полицейского Главка. В ходе спецоперации при поддержке коллег из ГИБДД на территории Невьянского городского округа были задержаны четверо подозреваемых. В салоне их транспортного средства полицейские обнаружили похищенный накануне товар. Личности остальных участников группы стражи порядка установили в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий", - отметил Валерий Горелых.

Хищение сигарет в одной из розничных торговых точек Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Расследование длилось на протяжении 12 месяцев. За это время следователи провели ряд экспертиз, в том числе дактилоскопическую, трасологическую и фоноскопическую, изучили записи с камер наблюдения, изъяли 150 тысяч рублей, полученные от реализации похищенной продукции. Также они приобщили к материалам дела другие улики, указывающие на причастность группы к совершению вменяемых им противоправных деяний.

Сами обвиняемые, несмотря на предъявленные доказательства, сознались только в части эпизодов. В настоящее время семеро из них находятся в СИЗО, в отношении еще одного участника группы, единственного имеющего гражданство РФ, в качестве меры пресечения избирался запрет на занятие определенной деятельностью. Из ОВД материалы дела направлены в Белоярский районный суд.

Теги: налетчики, банда, полиция, суд



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