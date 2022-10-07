07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК За рубежом
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Захарова: Киев занимается ядерным шантажом

Ядерным шантажом занимается Киев, полагает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это же подтверждает абсолютно не просто безответственное, а экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы об этом говорили – что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж, что это действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом, что это объект гражданской инфраструктуры, который вырабатывает ядерную энергию", - сказала Захарова в эфире Первого канала, ее слова приводит РИА Новости.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил Правительству России обеспечить передачу в федеральную собственность объектов Запорожской АЭС.

"Правительству РФ: а) обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности, б) принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Теги: Мария Захарова, Украина, ядерный шантаж



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