В "Кольцово" появился новый авиаперевозчик для доставки пассажиров в Армению

В международном аэропорту "Кольцово" появился новые авиаперевозчик, который уже в октябре начнет свою полетную программу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, первый полет компании FlyOne по маршруту Ереван – Екатеринбург – Ереван запланирован на 19 октября. В дальнейшем рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам в 06.30 и воскресеньям - в 06.15. Обратный рейс в уральскую столицу будет также проходить по средам и воскресеньям, но уже в 01.20. Все полеты осуществляются на лайнерах Airbus A319.

В пресс-службе также отметили, что в Екатеринбурге Ереван является востребованным направлением. На сегодняшний день в Армению из "Кольцово" еженедельно выполняется семь рейсов двух авиакомпаний. Теперь же число рейсов будет увеличено до девяти раз в неделю.