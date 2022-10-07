В двух районах Белгородской области идет обстрел, есть пострадавший – губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах двух районов региона – Белгородского и Валуйского.

"В это время в Белгородском районе в селе Щетиновка идёт обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает. И всё, что от нас зависит, постараемся быстро и максимально сделать", - написал глава региона в Telegram.

Он добавил, что в Валуйском округе на окраине посёлка Дальний тоже идёт обстрел. Информации о разрушениях и пострадавших нет.