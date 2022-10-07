Восточный военный округ возглавил экс-командующий группировкой "Восток" в зоне СВО

Восточный военный округ возглавил генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Назначение подтверждают базы данных ЕГРЮЛ и СПАРК, источники СМИ в Минобороны, а также глава Дагестана Сергей Меликов – Мурадов является уроженцем этого региона.

В июле этого года Минобороны РФ называло Мурадова командующим российской группировкой "Восток" в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Восточный военный округ с ноября 2021 года возглавлял генерал-полковник Александр Чайко.

Сергей Меликов в своем поздравлении в адрес Мурадова отметил, что тот обладает значительным боевым опытом, полученным в Чечне и Сирии.