В Прикамье следователи заинтересовались травмой электросварщика

В Пермском крае следователи проводят проверку из-за несчастного случая с электрогазосварщиком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел 4 октября. Во время проведения ремонтных работ в помещении предприятия, 44-летний сварщик получил ожоги тела в результате воспламенения угольной пыли в здании закрытого склада угля. Мужчину госпитализировали, ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

"Следственными органами по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение травм работнику предприятия", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.