07 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР
Фото: www.strani.ru

Эстонская православная церковь отказалась давать политическую оценку действиям России на Украине

Каноническая Эстонская Православная Церковь (ЭПЦ) заявила, что не станет ввязываться в политические дискуссии о ситуации на Украине. Текст обращения Синода ЭПЦ размещен на официальном сайте ЭПЦ.
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В обращении отмечается, что эта тема разделяет эстонцев, в том числе верующих. А в адрес ЭПЦ звучат обвинения, что она якобы призывает к продолжению конфликта. На самом деле ЭПЦ "выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов".

Церковь проповедует учение Христа и стремится объединить людей вокруг этого. Она присоединилась к заявлению Совета Церквей Эстонии от 19 марта 2022 года, осуждающему военные действия России. Но ЭПЦ призывают давать политические оценки происходящим событиям. Этого делать ЭПЦ не будет.

"Если Церковь втянется в эти споры и наряду с политическими деятелями начнет гневно осуждать происходящие события, где тогда человек найдет успокоение своей мятущейся душе?" - говорится в тексте.

Прихожан призывают к молитве об Украине, а тех, кто освещает конфликт, - к сдержанности и благоразумию в словах.

На днях в МВД Эстонии предупредили о возможном лишении главы ЭПЦ митрополита Евгения вида на жительство, если он публично не выступит против РПЦ и не осудит патриарха Кирилла. Видимо, местные власти хотят сделать то же, что сделали власти Латвии, - объявить ЭПЦ полностью независимой от Московского Патриархата и поставить под свой полный контроль. В Эстонии действует раскольническая "Эстонская православная церковь Константинопольского патриархата", но официальному Таллинну этого уже мало.

Теги: Эстония, церковь, православие, Украина



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