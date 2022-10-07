В Челябинской области водитель, который сбил ребенка и скрылся, получил срок в колонии

Жителя Челябинска, который сбил ребенка и скрылся, приговорили к 3 годам в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре 2020 года водитель не избрал безопасную скорость для движения и совершил наезд на ребенка. После ДТП он не вызвал сотрудников скорой помощи, не оказал первую медицинскую помощь пострадавшему и скрылся.

По решению суда ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.