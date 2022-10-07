Глава Екатеринбурга рассказал, почему местных чиновников не мобилизуют

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался о мобилизации свердловчан. Сегодня градоначальник посетил открытие чемпионата России по высокоточной стрельбе, где пострелял по тарелкам и рассказал, почему местных чиновников не призывают.

"У нас в основном бронированные ребята, потому что их работа связана с жизнеобеспечением населения и управлением городским хозяйством. У нас никто не бегает. Ни от военкоматов, никуда. Я категорический противник. Те, кто должен служить и должен быть мобилизован, безусловно, будут мобилизованы. Мы сейчас как раз занимаемся сверкой учетов с военкоматом, отрабатываем наш мобилизационный отдел", - пояснил Орлов.

Напомним, что вчера Уральская ассоциация операторов связи обратилась с открытым письмом в Минцифры с просьбой не допустить мобилизации ценных сотрудников IT телеком-компаний. УралАОС уверена, что отмена мобилизации для этой категории сотрудников позволит сохранить отрасль от развала и эмиграции кадров.