Свердловский облсуд оставил в силе приговор главе Богдановича

Свердловский областной суд оставил в силе приговор главе Богдановича Павлу Мартьянову.

Напомним, 1 июля Богдановичским городским судом Мартьянов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Уральскому чиновнику был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Полностью своей вины он так и не признал.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, апелляционные жалобы на приговор подали сам Павел Мартьянов и его адвокат. Обе апелляции были рассмотрены. В итоге облсуд оставил без изменения в части наказания приговор главе Богдановича. Таким образом, решение городского суда вступило в законную силу.

Напомним, Мартьянов занимает пост мэра Богдановича с конца 2017 года. Его кандидатура проходила собеседование в администрации губернатора Свердловской области.