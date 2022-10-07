07 Октября 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

При Путине произошло преображение России - патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием, отметив его заслуги перед страной. Текст поздравление размещен на сайте Московской Патриархии.
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Он считает, что Путин стяжал репутацию национального лидера, беззаветно преданного Отечеству, искренне любящего Родину и отдающего ей все силы. При Путине произошло преображение облика России, укрепление ее суверенитета и обороноспособности. Также власти сохраняют "уникальную модель сотрудничества" государства и церкви, проявляют внимание к нуждам верующих людей.

Накануне патриарх призвал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского. А на литургии благословил вознести особое прошение о здравии президента.

Теги: Владимир Путин, патриарх Кирил



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